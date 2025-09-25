Londra: balza in avanti Rio Tinto

(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo minerario anglo-australiano
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rio Tinto
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rio Tinto
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Rio Tinto
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,81 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 49,42.
