New York: Oracle in forte discesa

(Teleborsa) - Retrocede molto il principale fornitore di software aziendale
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,83%.
L'andamento di Oracle
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Oracle
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Oracle
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 296,5 USD. Primo supporto a 286,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 282,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)