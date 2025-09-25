Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 21:32
24.382 -0,50%
Dow Jones 21:32
45.945 -0,38%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: Oracle in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: Oracle in forte discesa
(Teleborsa) - Retrocede molto il principale fornitore di software aziendale, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,83%.

L'andamento di Oracle nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Oracle. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Oracle evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 296,5 USD. Primo supporto a 286,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 282,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
