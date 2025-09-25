Olidata, il CdA rinvia l'approvazione della semestrale al 10 ottobre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Olidata
, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha deciso di rinviare ad una riunione da tenersi in data 10 ottobre
2025 l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale
consolidata 2025, calendarizzata in precedenza per la data odierna.
Tale rinvio è stato motivato dalla necessità di dare il tempo necessario a Giordano Viglietti
, nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, entrato in carica lo scorso 23 settembre
2025, per completare le attività di esame e verifica della documentazione in merito alla quale è richiesta una sua attestazione.