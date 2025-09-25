Sicurezza, Cavallera (Aspi): sinergia con sindacati e Stop Work Authority per tutelare i nostri lavoratori

(Teleborsa) - "La sicurezza sul lavoro è per noi un valore imprescindibile, alla base della strategia del Gruppo Autostrade per l’Italia". Così, Direttore Human Capital & Organization di Autostrade per l’Italia, intervenendo oggi a Firenze all’evento promosso da UIL, dedicato ai temi della sicurezza."Grazie alsviluppato con le organizzazioni sindacali – un approccio innovativo che prevede il coinvolgimento diretto dei lavoratori nei processi decisionali – la nostra azienda è oggi riconosciuta una best practice in tema di sicurezza. Un esempio concreto, frutto di questa sinergia con i sindacati, è la: uno strumento semplice ma potente, già operativo nei nostri cantieri, secondo cui ogni lavoratore ha il diritto - e il dovere - di fermare le attività qualora ritenga ci siano rischi per la propria sicurezza o quella dei colleghi. Questo approccio rafforza la cultura della sicurezza, promuove la responsabilità condivisa e valorizza il ruolo attivo di ogni persona nella tutela della salute sul lavoro".