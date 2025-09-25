SILVER del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Andamento annoiato per il metallo prezioso, che chiude la sessione in ribasso dello 0,23%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 44,75. Rischio di discesa fino a 42,47 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47,03.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)