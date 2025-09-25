UniCredit, insieme ad altre 8 banche europee per l’emissione di una stablecoin

UniCredit

ING

KBC

Danske Bank

SEB

CaixaBank

Raiffeisen Bank International

(Teleborsa) -insieme ad altre 8 banche europee –Banca Sella,, DekaBank,– si sono unite per lanciare una, conforme alla normativa MiCAR. Questo strumento di pagamento digitale, basato sulla, si pone l’obiettivo di diventare unoall’interno dell’ecosistema digitale.La stablecoin offrirà pagamenti e regolamenti, garantendo accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a pagamenti transfrontalieri efficienti e programmabili. Ciò consentirà di migliorare anche la gestione della supply chain e dei regolamenti di asset digitali, inclusi titoli e criptovalute.La stablecoin saràdell’Unione Europea e la prima emissione è prevista per laIl consorzio sulla stablecoin – composto dalle banche citate come membri fondatori – ha costituito unacon l’obiettivo di ottenere la, sotto la supervisione della. Il consorzio è aperto all’ingresso di ulteriori banche. A breve è prevista la nomina di un CEO, previa approvazione delle autorità competenti.L’iniziativa fornirà una concreta, contribuendo all’dell’Europa nel settore dei pagamenti. Le singole banche potranno fornire servizi a valore aggiunto, come wallet dedicati alle stablecoin e loro custodia., Responsabile Group Strategy & ESG di UniCredit ha commentato: "In UniCredit crediamo nell'importanza di un'Europa più forte e nel potere del dialogo costruttivo e della collaborazione. Entrando a far parte di questo consorzio di banche europee leader, contribuiamo a soddisfare l'esigenza di una soluzione affidabile e regolamentata per i pagamenti e i regolamenti on-chain, aprendo la strada a un nuovo standard nel settore delle risorse digitali che sosterrà la crescita e la sovranità finanziaria dell'Europa. Ciò riflette la nostra convinzione che l'Europa può prosperare quando le sue istituzioni lavorano insieme".