UniCredit, insieme ad altre 8 banche europee per l’emissione di una stablecoin

(Teleborsa) - UniCredit
insieme ad altre 8 banche europee –Banca Sella, ING
, KBC
, Danske Bank
, DekaBank, SEB
, CaixaBank
e Raiffeisen Bank International
– si sono unite per lanciare una stablecoin denominata in euro
, conforme alla normativa MiCAR. Questo strumento di pagamento digitale, basato sulla tecnologia blockchain
, si pone l’obiettivo di diventare uno standard di pagamento europeo affidabile
all’interno dell’ecosistema digitale.
La stablecoin offrirà pagamenti e regolamenti quasi istantanei e a costi contenuti
, garantendo accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a pagamenti transfrontalieri efficienti e programmabili. Ciò consentirà di migliorare anche la gestione della supply chain e dei regolamenti di asset digitali, inclusi titoli e criptovalute.
La stablecoin sarà soggetta al “Regolamento sui mercati delle cripto-attività” (MiCAR)
dell’Unione Europea e la prima emissione è prevista per la seconda metà del 2026
.
Il consorzio sulla stablecoin – composto dalle banche citate come membri fondatori – ha costituito una nuova società nei Paesi Bassi
con l’obiettivo di ottenere la licenza come istituto di moneta elettronica
, sotto la supervisione della Banca Centrale Olandese
. Il consorzio è aperto all’ingresso di ulteriori banche. A breve è prevista la nomina di un CEO, previa approvazione delle autorità competenti.
L’iniziativa fornirà una concreta alternativa europea al mercato delle stablecoin dominato dagli Stati Uniti
, contribuendo all’autonomia strategica
dell’Europa nel settore dei pagamenti. Le singole banche potranno fornire servizi a valore aggiunto, come wallet dedicati alle stablecoin e loro custodia.Fiona Melrose
, Responsabile Group Strategy & ESG di UniCredit ha commentato: "In UniCredit crediamo nell'importanza di un'Europa più forte e nel potere del dialogo costruttivo e della collaborazione. Entrando a far parte di questo consorzio di banche europee leader, contribuiamo a soddisfare l'esigenza di una soluzione affidabile e regolamentata per i pagamenti e i regolamenti on-chain, aprendo la strada a un nuovo standard nel settore delle risorse digitali che sosterrà la crescita e la sovranità finanziaria dell'Europa. Ciò riflette la nostra convinzione che l'Europa può prosperare quando le sue istituzioni lavorano insieme".