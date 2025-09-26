Milano 9:04
42.486 +0,58%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:04
9.216 +0,02%
23.596 +0,26%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,63%.

Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8027. Possibile una discesa fino al bottom 0,7944. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,811.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```