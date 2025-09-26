Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Contenuto ribasso per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,38%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 46.236,8. Primo supporto visto a 45.802,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 45.657,8.
