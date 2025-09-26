Milano 9:04
42.486 +0,58%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:04
9.216 +0,02%
23.596 +0,26%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Contenuto ribasso per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,38%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 46.236,8. Primo supporto visto a 45.802,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 45.657,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
