Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Appiattita la performance del derivato italiano, che porta a casa un modesto -0,14%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 41.995. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 42.215. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41.925.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)