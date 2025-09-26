Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Giornata fiacca per l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.
L'andamento di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 26.633,5 e supporto a 26.247,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 27.019,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)