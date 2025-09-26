Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Discesa moderata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 25 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 7.769,9 con tetto rappresentato dall'area 7.846,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7.744,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)