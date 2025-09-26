Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Debole la giornata del 25 settembre per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un calo dello 0,36%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5.464. Primo supporto visto a 5.434. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5.423.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)