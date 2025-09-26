Milano 11:16
42.340 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:16
9.255 +0,45%
Francoforte 11:16
23.618 +0,35%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido +0,12%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 9.245,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 9.208,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 9.193,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
