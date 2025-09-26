Milano 9:05
42.454 +0,50%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:05
9.214 0,00%
23.605 +0,30%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 25 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42.164. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 42.399. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42.086.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```