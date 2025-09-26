Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Giornata negativa per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,28%.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 55.462, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56.664. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 55.061.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)