Milano 9:06
42.479 +0,56%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:06
9.214 0,00%
23.605 +0,30%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Giornata negativa per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,28%.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 55.462, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56.664. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 55.061.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```