Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 25 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15.248,8, con il supporto più immediato individuato in area 15.070,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14.987,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)