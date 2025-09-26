Milano 9:06
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 25 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15.248,8, con il supporto più immediato individuato in area 15.070,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14.987,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
