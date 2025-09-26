Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Frazionale ribasso per l'indice nipponico, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,55%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nikkei 225. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 45.689,3. Primo supporto a 45.129,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 44.851,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)