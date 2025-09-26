Milano 9:06
42.479 +0,56%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:06
9.214 0,00%
23.613 +0,33%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 25/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 25 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'S&P 500 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 6.664,1. Il supporto più immediato è stimato a 6.575. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 6.545,4, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
