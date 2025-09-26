Banca Macerata, nel semestre in crescita tutti i principali aggregati aziendali

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione diha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2025.Ilcifra in 51,5 milioni di euro, con un incremento di oltre 1,2 milioni rispetto a quanto rilevato a fine 2024. Conseguentemente, al 30 giugno 2025, ilsi è attestato al 18,39% contro il 16,61% del 2024.Tutti i principali aggregati aziendali si sono incrementati in misura superiore rispetto all’andamento del sistema bancario, sia nella dimensione provinciale, che regionale, che nazionale: prosegue la crescita della, in aumento di 17,5 milioni rispetto a quanto rilevato a fine 2024 (+3%), così come risultano in crescita anche glidi 23,2 milioni (+6,5%).Al 30 giugno 2025, inoltre, il(c.d. “coverage ratio”) dei crediti verso clientela deteriorati –– è pari al 49,79% (48,96% l’anno precedente) ed ilè pari al 3,40% ed all’1,75% (eranorispettivamente 3,52% e 1,86% al 31 dicembre 2024).In crescita anche la redditività: l’si è attestato a 2,7 milioni e l'a 1,86 milioni, con un incremento di circa 900 mila euro (+ 91,7%) rispetto all’analogo dato del primo semestre 2024.