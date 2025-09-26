Banca Macerata, nel semestre in crescita tutti i principali aggregati aziendali

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Banca Macerata
ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2025.
Il patrimonio netto
cifra in 51,5 milioni di euro, con un incremento di oltre 1,2 milioni rispetto a quanto rilevato a fine 2024. Conseguentemente, al 30 giugno 2025, il CET1
si è attestato al 18,39% contro il 16,61% del 2024.
Tutti i principali aggregati aziendali si sono incrementati in misura superiore rispetto all’andamento del sistema bancario, sia nella dimensione provinciale, che regionale, che nazionale: prosegue la crescita della raccolta diretta
, in aumento di 17,5 milioni rispetto a quanto rilevato a fine 2024 (+3%), così come risultano in crescita anche gli impieghi verso la clientela
di 23,2 milioni (+6,5%).
Al 30 giugno 2025, inoltre, il grado di copertura
(c.d. “coverage ratio”) dei crediti verso clientela deteriorati – NPL
– è pari al 49,79% (48,96% l’anno precedente) ed il rapporto fra deteriorati lordi e impieghi lordi e netti
è pari al 3,40% ed all’1,75% (erano
rispettivamente 3,52% e 1,86% al 31 dicembre 2024).
In crescita anche la redditività: l’utile lordo
si è attestato a 2,7 milioni e l'utile netto
a 1,86 milioni, con un incremento di circa 900 mila euro (+ 91,7%) rispetto all’analogo dato del primo semestre 2024.