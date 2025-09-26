Bankitalia, coefficiente della riserva di capitale anticiclica resta a zero

(Teleborsa) - Laconsidera ildella riserva di capitale anticiclica in vigore per il trimestre corrente,per cento, appropriato al contesto macrofinanziario attuale.Nel secondo trimestre del 2025 lo scostamento deldal suo trend di lungo periodo (credit-to-GDP gap), sebbene in aumento, è rimasto negativo per circa nove punti percentuali se calcolato in base alla metodologia sviluppata dalla Banca d'Italia. Indicazioni analoghe provengono dal rapporto tra credito bancario e PIL.La. L'incidenza del complesso dei finanziamenti deteriorati rimane su livelli storicamente bassi; il tasso di disoccupazione rimane sui livelli minimi dal 2007. Nel primo trimestre del 2025 i prezzi delle abitazioni in termini reali e il loro scostamento dalla tendenza di lungo periodo (price gap) hanno registrato una lieve riduzione rispetto al trimestre precedente.