Fed, Barkin: rischi per occupazione e inflazione sono limitati

(Teleborsa) - "Siamo molto concentrati sul tentativo di far atterrare l'aereo e di bilanciare inflazione e disoccupazione
". Lo ha affermato Thomas Barkin
, presidente della Federal Reserve Bank of Richmond, in un'intervista a Bloomberg Television.
"Entrambi hanno preso la direzione sbagliata
, ma d'altra parte, il ribasso è limitato e dovremo solo rivedere la nostra posizione man mano che ne sapremo di più", ha aggiunto.
Barkin, che quest'anno non parteciperà al voto del Federal Open Market Committee, ha evidenziato che l'incertezza
che ha pervaso le prospettive economiche all'inizio dell'anno ha iniziato ad attenuarsi
per le aziende statunitensi.