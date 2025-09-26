Milano 11:19
Iren, Fitch alza alzato il rating a "BBB+"

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Fitch ha alzato il rating del debito senior non garantito di Iren da "BBB" a "BBB+" e quello delle sue obbligazioni ibride da "BB+" a "BBB-", a seguito del recente miglioramento del Long-Term Issuer Default Rating (IDR) dell'Italia.

Il rating del debito senior non garantito di Iren, si legge in una nota, riceve un incremento di un notch rispetto al rating corporate Iren (Long-Term IDR) di "BBB", per riflettere i minori rischi sugli strumenti di debito emessi da società di servizi con oltre il 50% dei loro utili da attività regolate.

Le obbligazioni ibride hanno un rating di due livelli inferiore al rating del debito senior e raggiungono il livello Investment Grade BBB-.
