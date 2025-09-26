Iren, Fitch alza alzato il rating a "BBB+"

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Fitch ha alzato il rating del debito senior non garantito di Iren
da "BBB" a "BBB+" e quello delle sue obbligazioni ibride da "BB+" a "BBB-", a seguito del recente miglioramento del Long-Term Issuer Default Rating (IDR) dell'Italia
.
Il rating del debito senior non garantito di Iren, si legge in una nota, riceve un incremento di un notch rispetto al rating corporate Iren (Long-Term IDR) di "BBB", per riflettere i minori rischi sugli strumenti di debito emessi da società di servizi con oltre il 50% dei loro utili da attività regolate.
Le obbligazioni ibride hanno un rating di due livelli inferiore al rating del debito senior e raggiungono il livello Investment Grade BBB-.