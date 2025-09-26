Per S&P le prospettive creditizie europee appaiono favorevoli nonostante la situazione geopolitica

(Teleborsa) - ln un recente studio sulle condizioni del credito in Europa nel quarto trimestre 2025, S&P Global Ratings
(“S&P”) ha osservato che, nonostante l'attuale scenario geopolitico, le prospettive economiche e creditizie in Europa appaiono piuttosto favorevoli
, con condizioni di finanziamento che offrono un forte sostegno
. La società "sembra essersi in parte assuefatta
al deteriorarsi delle fratture geopolitiche".
Tuttavia permangono rischi. I principali rischi includono le politiche tariffarie statunitensi
, difficilmente prevedibili; le implicazioni della frammentazione geopolitica
e del populismo
per la sicurezza economica in Europa; e le relative sfide fiscali
legate al contenimento della spesa pubblica
in alcuni Paesi, in particolare Francia e Regno Unito.
Gli Outlook di S&P stabili sulle banche
si basano su solidi bilanci
e su una redditività
ancora robusta, con livelli minimi di deterioramento
degli attivi.
I rating di emittenti corporate non finanziarie
sono nel complesso resilienti
, anche se le azioni di rating tendono a essere negative
nell’universo speculative-grade
e gli Outlook sono negativi
nei settori maggiormente colpiti dai dazi
, come automotive, chimico e metallurgico.
Al contrario, le prospettive sulle società immobiliari
con rating si sono in larga parte stabilizzate
.
I rating della finanza strutturata
continuano a mostrare un miglioramento
complessivo, con i collateralized loan obligations (CLO) che hanno dimostrato stabilità anche in scenari ipotetici di stress, conclude S&P.