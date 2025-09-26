Milano 13:23
Per S&P le prospettive creditizie europee appaiono favorevoli nonostante la situazione geopolitica

(Teleborsa) - ln un recente studio sulle condizioni del credito in Europa nel quarto trimestre 2025, S&P Global Ratings (“S&P”) ha osservato che, nonostante l'attuale scenario geopolitico, le prospettive economiche e creditizie in Europa appaiono piuttosto favorevoli, con condizioni di finanziamento che offrono un forte sostegno. La società "sembra essersi in parte assuefatta al deteriorarsi delle fratture geopolitiche".

Tuttavia permangono rischi. I principali rischi includono le politiche tariffarie statunitensi, difficilmente prevedibili; le implicazioni della frammentazione geopolitica e del populismo per la sicurezza economica in Europa; e le relative sfide fiscali legate al contenimento della spesa pubblica in alcuni Paesi, in particolare Francia e Regno Unito.

Gli Outlook di S&P stabili sulle banche si basano su solidi bilanci e su una redditività ancora robusta, con livelli minimi di deterioramento degli attivi.

I rating di emittenti corporate non finanziarie sono nel complesso resilienti, anche se le azioni di rating tendono a essere negative nell’universo speculative-grade e gli Outlook sono negativi nei settori maggiormente colpiti dai dazi, come automotive, chimico e metallurgico.

Al contrario, le prospettive sulle società immobiliari con rating si sono in larga parte stabilizzate.

I rating della finanza strutturata continuano a mostrare un miglioramento complessivo, con i collateralized loan obligations (CLO) che hanno dimostrato stabilità anche in scenari ipotetici di stress, conclude S&P.
