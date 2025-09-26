Milano 9:09
42.489 +0,58%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:09
9.222 +0,08%
23.633 +0,42%

PLATINUM del 25/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Prepotente rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,71% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.553,2 e primo supporto individuato a 1.441,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.664,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
