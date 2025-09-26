PLATINUM del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Prepotente rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,71% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.553,2 e primo supporto individuato a 1.441,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.664,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)