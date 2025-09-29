Ambiente: ENEA e ItaliaMeteo siglano alleanza strategica per ricerca su clima e meteorologia

(Teleborsa) - Unire le proprie competenze e avviare una collaborazione strutturata nei settori climatologia, meteorologia e modellistica marina. Con questo obiettivohanno siglato un accordo quadro della durata di cinque anni.L'accordo – fa saperein una nota – pone le basi per sviluppare un portafoglio congiunto di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e servizi. La partnership nasce dalla consapevolezza che la sinergia tra i due enti pubblici può generare importanti opportunità di sviluppo e approfondimento su tematiche scientifiche di grande rilevanza per il Paese.progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale per approfondire la comprensione dei fenomeni climatici e meteorologici; creazione di infrastrutture di ricerca avanzate per osservazione, modellistica e analisi dei dati; potenziamento dei servizi operativi per agricoltura, gestione delle risorse idriche, energie rinnovabili e prevenzione dei rischi; divulgazione dei risultati scientifici attraverso attività di formazione, comunicazione e trasferimento tecnologico, favorendone l'utilizzo in ambito imprenditoriale e sul territorio.metterà a disposizione le proprie competenze tecniche e la vasta rete scientifica sviluppata grazie alla partecipazione a iniziative internazionali come Copernicus e a numerosi progetti sui cambiamenti climatici.è il servizio meteorologico nazionale, istituito per rafforzare e coordinare le attività di monitoraggio e previsione meteorologica, climatica e meteo-marina, in stretto raccordo con gli enti meteo nazionali e regionali. Tra le sue principali attività a supporto di cittadini, Protezione Civile, istituzioni e imprese, rientrano prodotti e servizi meteo-climatici, l'elaborazione e l'analisi dei dati, la promozione e l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, oltre ad attività di formazione e divulgazione.