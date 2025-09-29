Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Seduta trascurata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la giornata con un timido +0,13%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 70,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 67,62. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 73,78.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)