Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/09/2025

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Discreta performance per il Dow Jones 30, che si è attestato a 46.247,3.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 46.436,8. Rischio di discesa fino a 46.002,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46.871.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
