Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9341. Supporto a 0,9332. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,935.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)