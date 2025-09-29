Milano 17:24
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:24
24.657 +0,63%
Dow Jones 17:24
46.193 -0,12%
Londra 17:24
9.316 +0,34%
Francoforte 17:24
23.777 +0,16%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9341. Supporto a 0,9332. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,935.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
