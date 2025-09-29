Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un -0,06%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 175,127 e primo supporto individuato a 174,727. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 175,527.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)