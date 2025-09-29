Milano 17:25
42.588 -0,14%
Nasdaq 17:25
24.652 +0,60%
Dow Jones 17:25
46.191 -0,12%
Londra 17:25
9.316 +0,34%
Francoforte 17:25
23.777 +0,16%

Analisi Tecnica: indice DAX del 26/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 26/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Risultato positivo per il principale indice di Francoforte, che lievita dello 0,87%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.810,3. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.022,7, mentre il primo supporto è stimato a 23.597,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```