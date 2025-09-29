Milano 17:25
42.588 -0,14%
Nasdaq 17:26
24.647 +0,59%
Dow Jones 17:26
46.199 -0,10%
Londra 17:26
9.315 +0,33%
Francoforte 17:25
23.777 +0,16%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Discreta performance per il principale indice della Borsa di Londra, che si è attestato a 9.329,8.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9.338,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 9.267,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9.409,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
