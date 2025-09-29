Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dello 0,96%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 42.781. Rischio di eventuale correzione fino al target 42.377. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 43.185.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)