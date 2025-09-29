Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del FTSE Mid Cap, che chiude con una variazione percentuale dello 0,41%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 55.613. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 56.816. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 55.137.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)