Milano 17:26
42.587 -0,14%
Nasdaq 17:26
24.647 +0,59%
Dow Jones 17:26
46.199 -0,10%
Londra 17:26
9.315 +0,33%
Francoforte 17:26
23.774 +0,14%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del FTSE Mid Cap, che chiude con una variazione percentuale dello 0,41%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 55.613. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 56.816. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 55.137.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```