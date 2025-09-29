Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Modesta la performance per indice spagnolo, che ha registrato un marginale guadagno a 15.350,4.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15.439,7, mentre il primo supporto è stimato a 15.171,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15.707,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)