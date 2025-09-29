Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29.879,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30.202,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29.771,5.
