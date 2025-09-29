Milano 17:26
Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29.879,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30.202,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29.771,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
