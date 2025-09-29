Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Sessione moderatamente positiva quella del 26 settembre, per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi in salita a 22.484,1.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22.720,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 22.316,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 22.148,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)