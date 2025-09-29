Milano 17:26
42.587 -0,14%
Nasdaq 17:26
24.647 +0,59%
Dow Jones 17:26
46.199 -0,10%
Londra 17:26
9.315 +0,33%
Francoforte 17:26
23.774 +0,14%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,59%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.690,1. Primo supporto visto a 6.601. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.558,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
