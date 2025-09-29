Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
La giornata del 28 settembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,09%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 149,886, mentre il supporto più immediato si intravede a 148,891. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 150,881.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)