Ansaldo Nucleare: inaugurato il "Master in technologies for nuclear power plants"

(Teleborsa) - Sono 26 i partecipanti alpromosso dae dal, inaugurato oggi nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la sede di Ansaldo Energia. Il bando per le candidature al Master, pensato per formare una nuova generazione di esperti nel campo dell'energia nucleare e rivolto a laureati in Ingegneria, in Fisica e in Chimica, era stato lanciato lo scorso maggio e aveva registrato oltre 300 candidature nel giro di poche settimane.Tutti i candidati selezionati sono già statiche li coinvolgerà gradualmente nei suoi progetti industriali e di sviluppo tecnologico. Tra i 26 partecipanti al Master si contano 5 donne e 21 uomini. Sul totale, 22 provengono da fuori Liguria (di cui 2 dall'estero).progettato in stretta collaborazione tra Ansaldo Nucleare e Politecnico di Milano e coordinato dal Professor Marco Ricotti, prevede un impegno di 1.500 ore, di cui quasi 400 di lezione tenute tra gli altri da docenti dell'ateneo milanese, da membri del consorzio universitario CIRTEN (Consorzio Internazionale per la Ricerca Tecnologica Nucleare), da professori dell'Università di Genova da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), da esperti del settore provenienti dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), dall'Associazione Italiana Nucleare (AIN), da SOGIN-Nucleco e dal Joint Research Center."Con questo progetto abbiamo voluto dare un contributo concreto alla formazione di giovani in un ambito, quello nucleare, che registra un rinnovato interesse a livello mondiale e che vede la nostra azienda protagonista di importanti progetti. – commenta– Siamo anche orgogliosi di avere attratto a Genova giovani di grande talento che contribuiranno ad arricchire ulteriormente il già forte ecosistema di competenze in ambito nucleare presente nella nostra città".Fabrizio Fabbri (Amministratore Delegato di Ansaldo Energia), Silvia Salis (Sindaca di Genova), Paolo Ripamonti (Assessore all'Energia Regione Liguria), la Senatrice Maria Alessandra Gallone (Consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca), Daniela Gentile (Amministratrice Delegata Ansaldo Nucleare), Stefano Monti (Presidente Associazione Italiana Nucleare), Aurelio Regina (Presidente Fondimpresa e Presidente del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria), Irma Belardi, Responsabile People Development Ansaldo Energia, Marco Ricotti (Direttore del Master, Presidente del Consorzio CIRTEN e Professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano), Michele Frignani (Vicedirettore del Master e Vice President Nuclear Technologies and Product Development di Ansaldo Nucleare), Vittorio Braccia e Federica Zanone (in rappresentanza dei partecipanti al Master).