Ecomembrane, SBS Solar firma contratti per impianto fotovoltaico da 4,5 milioni di euro entro il 2026

Ecomembrane

(Teleborsa) -, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha fatto sapere che la controllata SBS Solar ha sottoscritto con, veicolo di investimento nel settore delle energie rinnovabili, unper attività di sviluppo finalizzate all’ottenimento dello stato di "ready to build" di un impianto fotovoltaico di potenza compresa tra 5-10 MWp, in provincia di Cremona, per un importo totale, tra fixed e success fee, pari ad 714mila euro.Contestualmente le Parti si sono impegnate a stipulare, entro e non oltre il 31 marzo 2026, unper la realizzazione del suddetto impianto per un importo pari a circaL’impegno di SBS ad eseguire le opere ha validità fino aled è subordinato all’avveramento di determinate condizioni sospensive rispetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’impianto e alle modalità di partecipazione di Photovoltaicum a procedure per l’accesso a misure agevolative e/o incentivanti.