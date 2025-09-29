Gran Bretagna, massa monetaria M4 in aumento ad agosto

(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è salita dello 0,4% nel mese di agosto, dopo il +0,1% registrato il mese precedente e rispetto al +0,2% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dallaNello stesso periodo, idestagionalizzati si sono assestati a 1,69 miliardi di sterline, in salita rispetto ai 1,66 miliardi del mese precedente.evidenziano una crescita a 6 miliardi, rispetto ai 6,14 miliardi registrati in precedenza, ma sotto i 6,3 miliardi del consensus. I prestiti perfanno segnare 4,3 miliardi da 4,5 miliardi precedenti.