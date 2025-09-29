High Quality Food, utile semestrale in crescita nonostante calo dei ricavi

High Quality Food

(Teleborsa) -, azienda attiva dal 2005 nel settore agro-industriale di alta qualità quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2025 con ricavi pari a, in calo del 3,5% rispetto ai 9,7 milioni dello stesso periodo 2024. Ilsi è attestato a 10,4 milioni (-1,3%).Aumenta però la: l’sale a 1,3 milioni (+11,4%) con un margine del 12,9%, mentre l’EBIT raggiunge 1 milione (+13,9%). L’utile netto consolidato cresce del 19,3% a 0,5 milioni.Sul, il patrimonio netto si mantiene stabile a 8,5 milioni (8,4 milioni al 31/12/2024), mentre l’indebitamento finanziario netto peggiora a 9,5 milioni (da 8,6 milioni a fine 2024), anche per effetto di nuovi finanziamenti.Il gruppo ha rafforzato la propria presenza nelcon la partecipazione a fiere di settore e punta a sviluppi internazionali: in fase di valutazione nuove aperture aL’ADha commentato: “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, frutto di una gestione più efficiente dei costi e della solidità del nostro modello di business, che ci permette di crescere anche in un contesto macroeconomico complesso”.