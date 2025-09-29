Intesa, Corcos: polo wealth management è motore di crescita con struttura all'avanguardia

Intesa Sanpaolo





(Teleborsa) - "Oggi abbiamo raccontato la forza dei nostri risultati e quanto la vicinanza tra queste tre divisioni, con la collaborazione che ha portato alla costituzione del polo del Wealth Management, produrranno dei risultati ancora più importanti e soprattutto confermeranno il fatto che il". Lo ha detto, Responsabile Wealth Management Divisions di, a margine della conferenza stampa a Milano su progetti e strategie del polo Wealth Management del primo gruppo bancario italiano, di cui fanno parte le divisioni Asset Management, Insurance e Private Banking."Siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto e abbiamo, ma allo stesso tempo abbiamo avviato tutta una serie di progetti che saranno fondamentali per il futuro del polo", ha aggiunto.Corcos ha evidenziato il fatto che "aver messo insieme le tre divisioni costituisce un unicum nel mondo. È, per cui crediamo che in momenti come questi la capacità di offrire consulenza ai risparmiatori sia fondamentale. Abbiamo raccontato il fatto che comunque oggi c'è tendenzialmente un sotto-investimento sulla parte di asset e attività che rendono di più, e questo porta comunque a un depauperamento di quella che è la ricchezza reale finanziaria degli italiani"."Quindi- ha aggiunto il manager - e il modello di consulenza significa avere dietro anche delle fabbriche, delle realtà come Eurizon e Intesa Sanpaolo Assicurazioni, che ti danno la possibilità di controbilanciare questo trend e fare in modo che comunque ci siano le giuste allocazioni"."Di fatto mettere insieme l'assicurazione, l'asset management e il mondo della distribuzione significa avere una piattaforma di consulenza e che fa e continua a fare l'educazione finanziaria e l'educazione assicurativa, quindi credo che sia", ha concluso Corcos.