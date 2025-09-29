MIT SIM, semestre 2025 in perdita ma rafforzata la leadership come Euronext Growth Advisor

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha approvato laal 30 giugno 2025. Il periodo si è chiuso conpari a(-19,5% rispetto al primo semestre 2024) e un(-31%). Ilè negativo per 0,24 milioni, a fronte di un utile di 0,24 milioni registrato un anno prima.Ilsi attesta a(3,1 milioni a fine 2024), mentre la posizione finanziaria netta resta solida con disponibilità liquide per circa 2 milioni. La società conta 71 mandati di Specialist (+7 rispetto al 2024) e 19 incarichi come Euronext Growth Advisor (+11%), confermandosi leader sul mercato EGM.Nonostante la debolezza del mercato, segnato da numerosie da unanella prima parte dell’anno, MIT ha chiuso con successo ad agosto due nuove quotazioni, ricoprendo il ruolo di EGA, Global Coordinator e Specialist."Siamo market leader su EGM nel ruolo di Specialist da due anni, e siamo orgogliosi di poter difendere questa posizione nonostante un mercato non particolarmente favorevole, segnato da tanti delisting. Tutte le attività di MIT – visto il contesto - portano risultati incoraggianti tranne quelle legate alle nuove IPO che erano solo 6 nella prima metà dell’anno per tutto il mercato EGM. Nelle primissime settimane successive alla chiusura del semestre siamo però riusciti di portare altre due società clienti in quotazione. Quindi, in un contesto molto sfidante a causa delle tensioni e insicurezze sui mercati finanziari per le PMI causati dalla situazione geopolitica e macroeconomica, possiamo contare su un patrimonio di clienti e di professionalità all’interno che conferma la bontà del nostro business model", ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione,