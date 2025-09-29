Milano 17:35
PLATINUM del 26/09/2025

Finanza
PLATINUM del 26/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Effervescente il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,79%.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.623,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.472,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.774,8.


