PLATINUM del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Effervescente il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,79%.
Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.623,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.472,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.774,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)