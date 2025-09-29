Milano
17:35
42.554
-0,22%
Nasdaq
17:46
24.637
+0,55%
Dow Jones
17:46
46.179
-0,15%
Londra
17:35
9.300
+0,16%
Francoforte
17:35
23.745
+0,02%
Lunedì 29 Settembre 2025, ore 18.03
Home Page
/
Notizie
/ Prezzi consumo Spagna (YoY) in settembre
Prezzi consumo Spagna (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 settembre 2025 - 09.10
Spagna,
Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +2,9%
, in aumento rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +3,1%).
Condividi
Argomenti trattati
Spagna
(34)
