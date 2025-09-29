Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:46
24.637 +0,55%
Dow Jones 17:46
46.179 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Prezzi consumo Spagna (YoY) in settembre

Prezzi consumo Spagna (YoY) in settembre
Spagna, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +3,1%).
