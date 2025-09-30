ACE Digital diventa la prima società di tesoreria Bitcoin quotata su mercati Euronext

Euronext

(Teleborsa) -, diventando la prima società di tesoreria Bitcoin quotata sui mercati. Le società di tesoreria di asset digitali sono aziende quotate in Borsa che raccolgono capitali per acquisire e gestire criptovalute nei loro bilanci.Si tratta della 54esima quotazione sui mercati Euronext e laACE Digital è una società Bitcoin di recente costituzione, focalizzata sulla creazione di valore all'interno dell'ecosistema Bitcoin. La società, detenendo e investendo in altre attività e progetti legati a Bitcoin. La sua ambizione è diventare la piattaforma leader per le opportunità Bitcoin nei paesi nordici.All'apertura del mercato odierno, il prezzo era di 1 corone norvegesi per azione, portando ildella società a 125,85 milioni di corone norvegesi (quasi 11 milioni di euro) stamattina."Siamo orgogliosi di compiere questo passo significativo con la nostra quotazione su Euronext Growth Oslo - ha detto il- ACE Digital si impegna a rafforzare l'ecosistema Bitcoin e a creare valore duraturo per i nostri azionisti. Con Bitcoin al centro della nostra strategia, siamo posizionati per essere leader nei paesi nordici e fornire soluzioni innovative che plasmino il futuro della finanza".