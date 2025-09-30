Milano 14:58
42.567 +0,03%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 14:58
9.321 +0,23%
Francoforte 14:58
23.795 +0,21%

ACE Digital diventa la prima società di tesoreria Bitcoin quotata su mercati Euronext

Finanza, IPO
ACE Digital diventa la prima società di tesoreria Bitcoin quotata su mercati Euronext
(Teleborsa) - ACE Digital si è quotata su Euronext Growth Oslo, diventando la prima società di tesoreria Bitcoin quotata sui mercati Euronext. Le società di tesoreria di asset digitali sono aziende quotate in Borsa che raccolgono capitali per acquisire e gestire criptovalute nei loro bilanci.

Si tratta della 54esima quotazione sui mercati Euronext e la 14esima sui mercati Euronext Oslo Bors nel 2025.

ACE Digital è una società Bitcoin di recente costituzione, focalizzata sulla creazione di valore all'interno dell'ecosistema Bitcoin. La società opera come holding, detenendo e investendo in altre attività e progetti legati a Bitcoin. La sua ambizione è diventare la piattaforma leader per le opportunità Bitcoin nei paesi nordici.

All'apertura del mercato odierno, il prezzo era di 1 corone norvegesi per azione, portando il valore di mercato della società a 125,85 milioni di corone norvegesi (quasi 11 milioni di euro) stamattina.

"Siamo orgogliosi di compiere questo passo significativo con la nostra quotazione su Euronext Growth Oslo - ha detto il CEO Alexander Hagen - ACE Digital si impegna a rafforzare l'ecosistema Bitcoin e a creare valore duraturo per i nostri azionisti. Con Bitcoin al centro della nostra strategia, siamo posizionati per essere leader nei paesi nordici e fornire soluzioni innovative che plasmino il futuro della finanza".
Condividi
```