Agritech, Parisi (Coldiretti Giovani Impresa): "Giovani protagonisti ma serve strategia europea"

(Teleborsa) -, ma senza adeguate competenze molte innovazioni rischiano di essere inaccessibili, specialmente per le aziende di piccole dimensioni. Investire in una formazione di alto livello è l'opportunità di un cambio culturale necessario per mantenere l’agricoltura italiana competitiva a livello globale e pronta ad affrontare sfide ambientali e della sicurezza alimentare. L’importanza della formazione in questo contesto è cruciale”: lo ha dichiarato Enrico Parisi, delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, intervenendo all’evento promosso da ANGI dedicato a innovazione e Agritech. Droni, sensori, robot e piattaforme digitali stanno cambiando il modo di produrre cibo, aprendo la strada a nuove figure professionali come data analyst agricoli, specialisti di agricoltura di precisione ed esperti di intelligenza artificiale.“Oggi la sfida è chiara – ha sottolineato Parisi –riportando al centro il valore dell’essere umano. Per questo serve una strategia europea con un approccio sistemico che metta al centro i giovani con le loro difficoltà e fragilità. Non esiste futuro dell’Europa che non passi dalle loro scelte e dalle loro necessita. I giovani, con il loro coraggio e la loro visione, rappresentano il presente partecipando alla trasformazione di una nuova società basata su una vera e sana transizione digitale”.