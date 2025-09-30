Agritech, Parisi (Coldiretti Giovani Impresa): "Giovani protagonisti ma serve strategia europea"

(Teleborsa) - “I giovani sono protagonisti della rivoluzione digitale in agricoltura
, ma senza adeguate competenze molte innovazioni rischiano di essere inaccessibili, specialmente per le aziende di piccole dimensioni. Investire in una formazione di alto livello è l'opportunità di un cambio culturale necessario per mantenere l’agricoltura italiana competitiva a livello globale e pronta ad affrontare sfide ambientali e della sicurezza alimentare. L’importanza della formazione in questo contesto è cruciale”: lo ha dichiarato Enrico Parisi, delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, intervenendo all’evento promosso da ANGI dedicato a innovazione e Agritech. Droni, sensori, robot e piattaforme digitali stanno cambiando il modo di produrre cibo, aprendo la strada a nuove figure professionali come data analyst agricoli, specialisti di agricoltura di precisione ed esperti di intelligenza artificiale.
“Oggi la sfida è chiara – ha sottolineato Parisi –: la tecnologia può diventare motore di crescita solo se siamo in grado di governarla senza esserne travolti,
riportando al centro il valore dell’essere umano. Per questo serve una strategia europea con un approccio sistemico che metta al centro i giovani con le loro difficoltà e fragilità. Non esiste futuro dell’Europa che non passi dalle loro scelte e dalle loro necessita. I giovani, con il loro coraggio e la loro visione, rappresentano il presente partecipando alla trasformazione di una nuova società basata su una vera e sana transizione digitale”.