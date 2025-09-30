Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Debole la giornata del 29 settembre per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,25%.
Le tendenza di medio periodo del Future sul FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 42.440. Supporto stimato a 42.110. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 42.770.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)