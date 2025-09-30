Milano 16:21
Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Protagonista l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,89%.

Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.787,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 26.293,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27.282,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
