Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Protagonista l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,89%.
Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.787,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 26.293,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27.282,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)